ЦСКА объявил о продлении контракта с Рошей

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша продлил трудовой договор с московским клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев». Новый контракт 29-летнего Роши с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.

— Желаем Виллиану новых побед в составе ПФК ЦСКА! — написала пресс-служба «красно-синих».

Напомним, Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. За это время он появился на поле в 73 матчах, в которых стал автором шести забитых мячей и шести результативных передач.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Роши составляет шесть миллионов евро.