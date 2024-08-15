Булыкин оценил высокую результативность Дивеева

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о высокой результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева на старте нового сезона.

Булыкин заявил, что есть много защитников, которые любят подключаться к атакам.

«Если Дивеев забивает и приносит пользу ЦСКА, то это хорошо. Однако самое главное — хорошо обороняться, но если он еще забивает, то это защитник очень высокого уровня», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний Дивеев принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей.

18 августа ЦСКА примет «Локомотив» в рамках пятого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.