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Шунину предложили должность в «Динамо»

15 Августа 2024 • 17:37 Комментировать

Бывшему голкиперу московского «Динамо» и сборной России Антону Шунину предложили должность в структуре «бело-голубых». Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Мяч на его стороне, мы ему сделали предложение, ждем от него ответа», - говорит Пивоваров для «РИА Новости».

Напомним, что Шунин этим летом стал свободным агентом. Всю карьеру Антон провёл в «Динамо». Также временами вратаря вызывали в сборную России.

По последним слухам, Шунин мог переехать в лигу, где играют Криштиану Роналду и Малком. Однако с тех пор новостей о будущем 37-летнего вратаря не появлялось.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Павел Пивоваров ещё теги
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