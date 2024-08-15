Колосков поставил крест на Дзюбе в РПЛ

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Крылья Советов». По мнению Колоскова, Дзюба уже не потянет уровень Российской премьер-лиги.

«Сомневаюсь, что Дзюба способен усилить команду Премьер-лиги. Ему пора задуматься о другом векторе развития своей карьеры. Он опытный футболист, многое знает. Конечно, себе нужно искать другое применение», - цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба числится в списке свободных агентов уже несколько месяцев. По завершению сезона 2023/2024 «Локомотив» решил не продлевать контракт с опытным форвардом. 22 августа Дзюба отметит свой 36-й день рождения.