Легенда пермского «Амкара» и бывший правый защитник Захари Сираков стал исполняющим обязанности главного тренера действующего чемпиона Болгарии – «Лудогорца».

Напомним, что Сираков – игрок, проведший в РПЛ 11 лет. В России он выступал только за «Амкар» с 2004 по 2015 годы. В 2015 году футболист завершил профессиональную карьеру, а в 2020 году начал карьеру тренерскую и практически всё время работал в системе «Лудогорца», стартовав с глубокого резерва команды.

«Лудогорец» на днях провалился в квалификации Лиги чемпионов. Клуб проиграл дома «Карабаху» (2:7) и с общим счётом 4:8 вылетел в Лигу Европы.