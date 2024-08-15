Рианчо порадовало бы возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который находится без клубной прописки после ухода из «Локомотива» в связи с истечением срока контракта. По словам Рианчо, он был бы рад снова увидеть Дзюбу в «Спартаке».

«Дзюба – хороший игрок. Если он будет готов физически и морально, то принесёт любой команде качество и опыт. А если Артём завершит карьеру в «Спартаке», буду только рад», - цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что в ближайшее время Дзюба может перейти в «Крылья Советов». Через неделю форвард отметит свой 36-й день рождения.