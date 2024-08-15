Абена прошёл медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком»

Центральный защитник «Ференцвароша» Минти Абена станет новым игроком московского «Спартака».

По информации Metaratings, 29-летний суринамец прошел медицинское обследование и вскоре подпишет трудовой договор с «красно-белыми».

Ранее стало известно, что контракт Абены со «Спартаком» будет рассчитан до 2026 года. Ожидается, что покупка защитника обойдется российскому гранду в полтора миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче, в котором не отметился результативными действиями.

18 августа «Спартак» примет «Факел» в рамках пятого тура РПЛ, начало — в 17:30 по мск.