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Круговой уверен, что у ЦСКА будет шанс обойти «Зенит»

15 Августа 2024 • 17:08 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

Футболист заявил, что с «Зенитом» всегда тяжело вести борьбу, но в прошлом сезоне команда тоже начинала отлично, а после были проблемы.

«У ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»? Да, надо просто ими воспользоваться», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

Напомним, текущим летом Круговой перебрался из «Зенита» в ЦСКА на правах свободного агента.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев набрать 12 очков. ЦСКА идет на четвертой строчке с семью баллами.

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