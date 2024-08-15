Мостовой: «Меня смущает сумма трансфера Актюркоглу»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу в стан «красно-белых».

По слухам различных источников, сумма трансфера может составить от 10 до 15 миллионов евро.

Мостовой считает, что в Турции есть хорошие игроки, которые могут усилить состав «Спартака».

«Меня смущает сумма трансфера. Мы же не играем в еврокубках, и когда берут футболиста за 13-18 миллионов, я не понимаю, зачем это нужно», — приводит слова Мостового Metaratings.

В сезоне-2024/25 Актюркоглу провел два матча и не записал на свой счет ни одного результативного балла.