Раскрыта возможная зарплата Дзюбы в «Крыльях Советов»

Артём Дзюба уже несколько месяцев находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». В последние часы слухи связывают форварда с «Крыльями Советов». Есть информация, что Дзюба перейдёт в самарскую команду, если сделку одобрит губернатор Самарской области.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что Дзюба может подписать с «Крыльями Советов» контракт до конца сезона 2024/2025. Форвард в таком случае получит 10 миллионов рублей подъёмных, а его месячная зарплата составит 5 миллионов рублей.

Стоит сказать, что через неделю Артём Дзюба отметит свой 36-й день рождения.