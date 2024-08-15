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Игрок ЦСКА Лукин: «Чалов поехал за мечтой»

15 Августа 2024 • 16:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об отъезде форварда Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Обидно, что Федя ушел. Это очень сильный футболист, но он поехал за мечтой. Мы желаем ему удачи», — приводит слова Лукина «Матч ТВ».

Напомним, 26-летний Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА текущим летом, подписав контракт на три года.

В составе греческого коллектива россиянин уже принял участие в одной игре квалификации Лиги чемпионов, в которой не отметился результативными действиями.

17 августа ПАОК примет на своем поле «Пансерраикос» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Греции, начало — в 20:00 по мск.

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