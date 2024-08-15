Дзюба может перейти в клуб РПЛ – названо условие

Нападающий Артём Дзюба в обозримом будущем может обрести клубную прописку. Подписать опытного футболиста могут «Крылья Советов», которые на старте сезона показывают не лучшие результаты.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Дзюба может перейти в «Крылья Советов», если сделку одобрит губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. При этом отмечается, что инициатором трансфера может быть агент Павел Андреев.

Стоит сказать, что 22 августа Артёму Дзюбе исполнится 36 лет.

«Крылья Советов» свой ближайший матч в Премьер-лиге проведут в субботу, 17 августа, - против «Динамо» в Москве. На текущий момент самарцы имеют три очка в кармане.