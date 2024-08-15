«Спартак» в топ-3 по ударам со стандартов в новом сезоне РПЛ

Московский «Спартак» вошёл в тройку лучших команд Российской премьер-лиги по количеству нанесённых ударов после стандартных положений.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне «Спартак» до самого конца сезона не мог забить после розыгрыша стандартов.

После четырех сыгранных туров нового сезона РПЛ лидером по количеству нанесенных ударов являются подмосковные «Химки» (24). На второй позиции идет «Локомотив» (22), а замыкает тройку «Спартак» (21). Добавим, что в топ-5 попали московское «Динамо» (18) и «Ростов» (16).

Пятый тур РПЛ стартует 17 августа. В этот день «Динамо» встретится с «Крыльями Советов», а «Ростов» сыграет с «Оренбургом».