«Спартак» ещё не согласовал трансфер Актюркоглу

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу пока не договорился со «Спартаком».
Ранее появилась информация, что стороны согласовали все условия сделки.
Однако по сообщениям Legalbet, трансфер Актюркоглу в «Спартак» до сих пор не закрыт.
Стоит отметить, что ранее футболист попал в заявку «Галатасарая» на предстоящий матч чемпионата Турции.
В нынешнем сезоне Актюркоглу появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.Действующее соглашение Актюркоглу с «Галатасараем» рассчитано до июня 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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