«Спартак» ещё не согласовал трансфер Актюркоглу

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу пока не договорился со «Спартаком».

Ранее появилась информация, что стороны согласовали все условия сделки.

Однако по сообщениям Legalbet, трансфер Актюркоглу в «Спартак» до сих пор не закрыт.

Стоит отметить, что ранее футболист попал в заявку «Галатасарая» на предстоящий матч чемпионата Турции.

В нынешнем сезоне Актюркоглу появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующее соглашение Актюркоглу с «Галатасараем» рассчитано до июня 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.