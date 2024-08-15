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Известно условие ухода Дуарте из «Спартака» эксклюзив

15 Августа 2024 • 16:20 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Спартака» может покинуть защитник Алексис Дуарте. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не стремится всеми силами продать парагвайца. При этом если поступит предложение, которое устроит «Спартак» и самого Дуарте, то переговоры возможны.

Ранее в прессе писали о том, что интерес к Дуарте проявляет испанская «Валенсия». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего парагвайского футболиста в 3,5 миллиона евро.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Факела» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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