В летнее трансферное окно состав «Спартака» может покинуть защитник Алексис Дуарте. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не стремится всеми силами продать парагвайца. При этом если поступит предложение, которое устроит «Спартак» и самого Дуарте, то переговоры возможны.

Ранее в прессе писали о том, что интерес к Дуарте проявляет испанская «Валенсия». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего парагвайского футболиста в 3,5 миллиона евро.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Факела» на своём поле.