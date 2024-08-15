Смородская: «ЦСКА обыграет «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем дерби между «железнодорожниками» и ЦСКА.

— В «Локомотив» я сейчас не верю, а в ЦСКА с Николичем верю. Нравится его тренерская концепция. Так что я думаю, что ЦСКА обыграет «железнодорожников» в этом матче, — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах «Локомотив» ни разу не смог одолеть ЦСКА и только в одной игре забил больше одного гола.