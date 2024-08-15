Мостовой ответил, нужен ли Дзюба «Крыльям Советов»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе бывшего форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Крылья Советов».

Ранее появилась информация, что 35-летний футболист вскоре присоединится к «Крыльям Советов».

«Дзюба однозначно нужен самарцам. Это команда, которой не хватает хороших футболистов», — заявил Мостовой Metaratings.

По мнению эксперта, Дзюба способен поиграть еще пару лет.

В прошлом сезоне нападающий появился на поле в 21 матче Российской премьер-лиги, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. В ближайшем туре самарцы встретятся в гостях с московским «Динамо».

Осинькин отреагировал на информацию о возможном трансфере Дзюбы