Семак оценил старт «Зенита» в новом сезоне

«Зенит» выиграл все семь официальных матчей в новом сезоне. В шести из них «сине-бело-голубым» удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Комментарий по поводу выступлений команды дал её главный тренер – Сергей Семак.

«Конечно, мы удовлетворены – мы побеждаем! Любые победы приносят радость для нас и для наших болельщиков. Касаемо того, какие это победы, крупные, не крупные, сухие, не сухие – это уже вопрос второй. Конечно, всегда хочется забивать много, но это невозможно», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита»

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 18 августа. Команда Сергея Семака будет играть против «Химок» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.