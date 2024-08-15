Шикунов оценил игру Мартинса и Зорина за «Спартак»

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался об игре Кристофера Мартинса и Даниила Зорина в матче с «Крыльями Советов».

Встреча второго тура Кубка России завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0.

«Мартинс молодец, провел хороший матч. Но если хотят его продать, значит, кого-то берут на его место», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

Специалист отметил, что ему также понравился Зорин, который хорошо вышел на замену. В этом плане нужно отдать должное «Спартаку», что предоставляет время молодому футболисту, добавил Шикунов.

В нынешнем сезоне 27-летний Мартинс принял участие в трех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. На счету 20-летнего Зорина три выхода на поле, один гол и два ассиста.