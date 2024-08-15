Семак назвал одного игрока, который точно пропустит ближайший матч «Зенита»

«Зенит» ведёт подготовку к гостевому матчу Премьер-лиги против «Химок». Главный тренер питерской команды Сергей Семак дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Что касается тех, кто не сыграет, то Вендел – точно. Есть ещё несколько игроков под вопросом. Посмотрим и сегодня-завтра примем окончательное решение по тем игрокам, которые будут готовиться к игре», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что полузащитник Маркус Вендел травмировался в недавнем матче против «Динамо». Сообщалось, что бразилец может пропустить примерно полтора месяца.

Матч между «Химками» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.