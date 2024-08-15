Осинькин отреагировал на информацию о возможном трансфере Дзюбы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист в ближайшее время может стать игроком самарского клуба.

«Я ничего такого не слышал. Константин Генич сказал? Позвоните ему. Я не знаю, что сказать», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

С февраля 2023 по июнь 2024 года Дзюба выступал за московский «Локомотив». После окончания прошлого сезона «железнодорожники» не стали предлагать новый контракт нападающему.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.