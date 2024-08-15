Появилась новая информация о будущем Дзюбы

Нападающий Артём Дзюба до сих пор не имеет клубной прописки. Футболист, которому скоро исполнится 36 лет, стал свободным агентом этим летом, когда «Локомотив» решил не продлевать с ним контракт.

В прессе появилась информация о возможном переходе Дзюбы в «Крылья Советов». Впрочем, телеграм-канал Offsideman информацию комментатора Константина Генича опровергает.

«Очень уважаем Костю Генича за креатив и выдумку, но вероятность перехода Артёма Дзюбы в «Крылья Советов» близка к нулю. Как минимум, на данный момент», - сообщил источник.

«Крылья Советов» после четырёх сыгранных туров Премьер-лиги имеют три очка в своём кармане.