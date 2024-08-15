Станкович: «Зиньковский может решать исход»

Главный тренер столичного «Спартака» Деян Станкович высказался об игре вингера команды Антона Зиньковского.

«Зиньковский — большой игрок, талантливый парень, который может решать исход», — заявил Станкович журналистам.

В нынешнем сезоне 28-летний Зиньковский принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

После четырех туров «Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В пятом туре соперником «красно-белых» будет воронежский «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.