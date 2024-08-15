Черчесов не верит, что Маркиньос и Абена усилят «Спартак»

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, смогут ли Минти Абена и Маркиньос усилить «Спартак».

Напомним, Маркиньос уже присоединился к «Спартаку», а Абена вот-вот подпишет контракт с «красно-белыми».

— Хотелось бы ошибиться, но у меня, как хорошо знающего обоих, есть в этом сомнения, — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

После четырех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке семь очков.

В ближайшем туре подопечные Деяна Станковича примут «Факел». Игра между командами пройдет 18 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.