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Семак намекнул на будущее Дркушича

15 Августа 2024 • 14:34 Комментировать
Химки
...
Зенит
18.08 15:00

Несколько дней назад состав «Зенита» пополнил защитник Ваня Дркушич. Словенский защитник перебрался в питерский клуб из «Сочи». Появилась информация о возможном уходе 24-летнего Дркушича в «Црвену Звезду». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намекнул на то, что такое развитие событий вероятно.

«Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать. Что касается его игры за «Зенит», то мы посмотрим. Я думаю, это вопрос следует адресовать руководству клуба. В ближайшее время будут определённые новости по поводу Вани», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Семак добавил, что Дркушич является молодым футболистом, который способен помочь «Зениту» в перспективе.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 18 августа, - против «Химок» на поле соперника.

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Зенит Сергей Семак Ваня Дркушич ещё теги

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