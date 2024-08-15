Ганчаренко: «Дзюба подойдёт «Крыльям Советов»

Бывший главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Крылья Советов».

Ранее появилась информация, что 35-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с самарским клубом.

— Я думаю, что Дзюба подойдет «Крыльям Советов», учитывая то, что это не самая прессингующая команда. «Крыльям» нужен высокорослый нападающий, лидер, который может объединить. Артём соответствует всем этим критериям, — сказал Ганчаренко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После четырех туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе три набранных очка.