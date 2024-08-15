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Дзюба выбрал новый клуб слухи

15 Августа 2024 • 14:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
17.08 17:00

Бывший нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом сообщил футбольный комментатор Константин Генич в на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

— Я не агент Дзюбы и не пиарю его, но я знаю, что его трансфер в «Крылья Советов» вот-вот состоится. В ближайшее время Артём Дзюба, возможно, пополнит самарскую команду, — сказал Генич.

Напомним, после окончания прошлого сезона 35-летний Дзюба покинул «Локомотив» на правах сводного агента и до сих пор не нашел себе команду.

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех голевых передач.

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