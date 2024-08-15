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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орсато заявил об отказе работать в России

15 Августа 2024 • 14:02 Комментировать

Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато не будет работать в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). По словам Орсато, завершившего карьеру арбитра этим летом, он отказался от предложения.

«Буду ли я работать в России? Нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта в технической группе. Я был польщён приглашением. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов я решил не соглашаться», - цитирует Орсато La Reppublica.

Добавим, что матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги пройдут с 17 по 19 августа включительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Орсато ЭСК РФС
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