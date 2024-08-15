Орсато заявил об отказе работать в России

Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато не будет работать в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). По словам Орсато, завершившего карьеру арбитра этим летом, он отказался от предложения.

«Буду ли я работать в России? Нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта в технической группе. Я был польщён приглашением. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов я решил не соглашаться», - цитирует Орсато La Reppublica.

Добавим, что матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги пройдут с 17 по 19 августа включительно.