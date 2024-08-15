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Игрок «Спартака» интересен клубу Ла Лиги слухи

15 Августа 2024 • 14:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
18.08 17:30

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте может продолжить карьеру в «Валенсии». Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, «Валенсия» рассматривает вариант подписания 24-летнего парагвайца, который в текущем сезоне пока на поле не выходил из-за травмы.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги Дуарте принял участие в 27 матчах, в которых получил четыре желтые карточки.

Действующий трудовой договор защитника со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.

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