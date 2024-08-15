Дркушич покинет «Зенит» сразу после трансфера

На днях «Зенит» объявил о переходе в свои ряды из «Сочи» защитника Вани Дркушича. У словенца было несколько вариантов после хорошего выступления за сборную своей страны на чемпионате Европы, но он выбрал «Зенит». Тем не менее, 24-летний футболист в питерском клубе не задержится.

По информации «Чемпионата», Дркушич уже отправился в Сербию для перехода в «Црвену Звезду». Знаменитый клуб из Белграда арендует словенского футболиста у чемпиона России последних лет.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ваню Дркушича в 3,5 миллиона евро.