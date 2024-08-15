«Спартак» договорился о трансфере легионера

«Спартак» продолжает работу по усилению своего состава. Как сообщает Ajansspor, «красно-белые» согласовали трансфер атакующего полузащитника Керема Актюркоглу из «Галатасарая».

По данным источника, 25-летний Актюркоглу принял улучшенное предложение «Спартака», по которому он станет самым высокооплачиваемым игроком московской команды. Керем будет получать 3 миллиона евро в год по четырёхлетнему контракту. Кроме того, турецкому игроку выплатят подписной бонус.

Отмечается, что за трансфер Керема Актюркоглу «Спартак» заплатит 12 миллионов евро.

Напомним, что летом Актюркоглу выступил за сборную Турции на Евро-2024 и даже забил один гол.