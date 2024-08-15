Кузьмин – о Калмыкии: «Выглянул в окно и обомлел: «А где город?» Там была голая степь»

Бывший футболист казанского «Рубина» Олег Кузьмин вспомнил о периоде, когда выступал в Калмыкии за «Уралан». В настоящий момент Кузьмин работает ассистентом главного тренера в «Рубине».

«Пристегнул по просьбе пилота ремень, выглянул в окно и обомлел: «А где город?» Там была голая степь. Тут и задумался: «Куда я лечу? Что это вообще?», – цитирует Кузьмина Sport 24.

Напомним, Кузьмин успел провести 5 матчей за сборную России в качестве футболиста. Олег завершил карьеру в 2018 году в составе казанского «Рубина», за который выступал на протяжение 8 лет. Кузьмин в 2000 году становился чемпионом России, выступая за московский «Спартак».