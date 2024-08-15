Кузьмин: «Все, кроме «Динамо», после подъема катались на лифте туда-сюда»

Ассистент главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин оценил успехи своей команды в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги. Напомним, казанский коллектив после повышения из Первой лиги сразу же финишировал на восьмом месте в элитном дивизионе.

«На моей памяти все, кроме «Динамо», после подъема катались на лифте туда-сюда. А у нас по всем фактам уверенная середина таблицы. И хотим быть еще выше», – сказал Кузьмин в беседе со Sport 24.

В новом розыгрыше чемпионата России «Рубин» после четырёх туров располагается на двенадцатом месте. Команда потерпела два поражения, а также отпраздновала одну победу и сыграла вничью.