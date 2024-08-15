Непомнящий пояснил феномен Глушенкова

25-летний Максим Глушенков взорвал футбольную общественность России своей игрой, после перехода в питерский «Зенит» он забил уже девять голов в шести матчах. Его результативность прокомментировал авторитетный отечественный специалист Валерий Непомнящий, он считает тактику, выбираемую Сергеем Семаком, главным тренером клуба, определяющим фактором:

- В чём феномен Глушенкова? «Зенит» всё время играет в атаку, и эпизодов, близких Максиму по духу, очень много. А он умеет открываться, умеет владеть мячом, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.

Прошлый сезон Глушенков, которому 25 лет, провёл в московском «Локомотиве».