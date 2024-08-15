Боков: «Тактика ЦСКА раскрепощает защитников»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев выдвинулся в бомбардиры команды, забив уже пять голов в нынешнем сезоне. Успехи футболиста прокомментировал другой защитник московского клуба, хотя и бывший - Максим Боков. Он считает, что это стало следствием тактики, которую с недавних пор используют армейцы.

- Видно, что тактика ЦСКА раскрепощает защитников, которые могут идти вперёд и забивать без каких-то дыр сзади в обороне. Футбол прогрессирует, и взаимозаменяемость никто не отменял, - цитирует слова Бокова Vprognoze.ru.

В настоящий момент московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.