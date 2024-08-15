​Деменко нахваливает «Спартак» после победы над «Крыльями Советов»

Московский «Спартак» порадовал своих поклонников уверенной победой над «Крыльями Советов», подопечные Деяна Станковича забили три мяча сопернику. Игрой красно-белых восторгается бывший футболист клуба Максим Деменко, он прокомментировал события кубковой встречи.

- Станкович, на самом деле, делает неплохую команду. Но если вспомнить игру против «Ахмата» в чемпионате, то такой клуб с такими амбициями должна выигрывать. Если брать игру в целом, то Станкович нашёл какой-то ключик, приходят на стадион болельщики, трудно это не заметить, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

В следующем матче Фонбет Кубка России «Спартаку» предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо».