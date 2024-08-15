​Колыванов поддерживает идею перехода Сергеева в ЦСКА

Бывший футболист российской сборной Игорь Колыванов прокомментировал слухи о том, что форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев может перейти в московский ЦСКА. Колыванов поддерживает такой сценарий, констатируя, что в составе своего нынешнего клуба Сергеев не получает достаточного количества игрового времени.

- То, что Сергеев не играет в «Зените» – это факт. То, что он поможет армейцам, – я в этом не сомневаюсь. Парень одарённый, забивной, но уже не играет больше года в основном составе, - цитирует слова Колыванова Vprognoze.ru.

Сергеев выступает за «Зенит» с начала 2022 года