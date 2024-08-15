​Чанов: «Удивлён результативностью Дивеева»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев выдвинулся в бомбардиры команды, забив уже пять голов в нынешнем сезоне. Его успехи прокомментировал бывший тренер московского клуба Вячеслав Чанов. Он удивлён, но в то же время рад за футболиста.

- Конечно, я удивлён такой результативности Дивеева. Умение подключиться, оказаться на этой точке – это мастерство. И когда ты забиваешь, то и какая-то уверенность приходит. Я очень рад за Дивеева, - цитирует слова Чанова Vprognoze.ru.

В настоящий момент московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.