​Непомнящий мечтает, что Глушенков вырастет в звезду мирового уровня

25-летний Максим Глушенков взорвал футбольную общественность России своей игрой, после перехода в питерский «Зенит» он забил уже девять голов в шести матчах. Авторитетный российский специалист Валерий Непомнящий, прославивший своё имя работой со сборной Камеруна на итальянском чемпионате мира в 1990-м, считает, что Глушенков может вырасти в звезду европейского уровня.

- Я мечтаю о том, чтобы у нас была звезда мирового уровня. То, как он будет реагировать, насколько спокойно он будет относиться к своей славе, – это непростое испытание. Очень надеюсь, что ему хватит всего, - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.