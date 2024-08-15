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​Тукманов прокомментировал приглашение Орсато

15 Августа 2024 • 01:34 Комментировать

Бывший заместитель главы Российского Футбольного Союза Александр Тукманов прокомментировал приглашение авторитетного итальянского арбитра Даниэле Орсато в ЭСК РФС. По мнению Тукманова, такой шаг являлся излишним, так как в российском футболе, по его словам, хватает хороших судей.

- Если они их приглашают для обучения наших судей каким-то новым решениям УЕФА или ФИФА в части судейства, тогда, наверное, да. А так я не вижу смысла в приглашении иностранных специалистов. У нас своих судей хватает, - заявил Тукманов в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, что Орсато был признан лучшим арбитром катарского чемпионата мира.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тукманов Даниэле Орсато
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