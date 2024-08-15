​Тукманов прокомментировал приглашение Орсато

Бывший заместитель главы Российского Футбольного Союза Александр Тукманов прокомментировал приглашение авторитетного итальянского арбитра Даниэле Орсато в ЭСК РФС. По мнению Тукманова, такой шаг являлся излишним, так как в российском футболе, по его словам, хватает хороших судей.

- Если они их приглашают для обучения наших судей каким-то новым решениям УЕФА или ФИФА в части судейства, тогда, наверное, да. А так я не вижу смысла в приглашении иностранных специалистов. У нас своих судей хватает, - заявил Тукманов в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, что Орсато был признан лучшим арбитром катарского чемпионата мира.