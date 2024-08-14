Борис Игнатьев назвал шесть сильнейших команд нового сезона РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о командах, которые, по его мнению, разыграют чемпионский титул в новом сезоне РПЛ. Он выделил шесть команд.

«Главный фаворит, конечно, «Зенит». «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». Также не могу не упомянуть «Краснодар». Но всего четыре тура прошло, предсказывать сложно и вся борьба впереди», - говорит Игнатьев для Betonmobile.

Напомним, что «Зенит» на данный момент со стопроцентным результатом и без пропущенных мячей возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. У команды в активе 12 набранных очков. Второе и третье места занимают столичные «Динамо» и «Локомотив» - по девять очков у каждой команды.