Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия и действующий форвард команды Александр Соболев могут снова оказаться в одной команде.

Как утверждает телеграм-канал «Админ Заремы», тренерский штаб «Краснодара» заинтересован в приглашении 30-летнего Джикии в качестве замены ушедшему Хуниору Алонсо.

Кроме того, «быки» рассматривают возможность покупки Александра Соболева, который может стать заменой Джону Кордобе, сидящему на чемоданах.

Стоит сказать, что в настоящий момент Джикия является свободным агентом после ухода из «Спартака» в конце прошлого сезона. Что касается Соболева, то его контракт все еще принадлежит «красно-белым», однако форвард тренируется по индивидуальный программе из-за возможного ухода в «Зенит».