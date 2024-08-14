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Джикия и Соболев могут снова оказаться в одной команде слухи

14 Августа 2024 • 23:28 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
18.08 20:00

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия и действующий форвард команды Александр Соболев могут снова оказаться в одной команде.

Как утверждает телеграм-канал «Админ Заремы», тренерский штаб «Краснодара» заинтересован в приглашении 30-летнего Джикии в качестве замены ушедшему Хуниору Алонсо.

Кроме того, «быки» рассматривают возможность покупки Александра Соболева, который может стать заменой Джону Кордобе, сидящему на чемоданах.  

Стоит сказать, что в настоящий момент Джикия является свободным агентом после ухода из «Спартака» в конце прошлого сезона. Что касается Соболева, то его контракт все еще принадлежит «красно-белым», однако форвард тренируется по индивидуальный программе из-за возможного ухода в «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Георгий Джикия Александр Соболев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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