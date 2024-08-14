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Медина высказался о возможном уходе из «Спартака»

14 Августа 2024 • 23:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
18.08 17:30

Атакующий полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» больше не рассчитывают на парагвайского футболиста.

— Не знаю насчет слухов об уходе и не хочу их комментировать. Я очень счастлив быть в «Спартаке», — сказал Медина журналистам.

Напомним, 27-летний футболист выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в пяти встречах во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет один ассист.

Действующий контракт Медины со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина

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