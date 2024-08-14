«Краснодар» отказался продавать Смолова в зарубежный клуб

Российский форвард «Краснодара» Фёдор Смолов был интересен мексиканскому клубу.

Как утверждает журналист Виктор Моралес, мексиканский «Атлетико Ла-Пас» предлагал «быкам» один миллион долларов за 34-летнего нападающего, но получил отказ. При этом сообщается, что сам Смолов был готов принять новый вызов.

Стоит сказать, что Смолов только текущим летом присоединился к «Краснодару», перебравшись из московского «Динамо» свободным агентом.

В текущем сезоне форвард принял участие в четырех играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.