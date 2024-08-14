Стали известны подробности будущего контракта Абены со «Спартаком»

Суринамский защитник «Ференцвароша» Минти Абена переходит в «Спартак».

Ранее стало известно, что трансфер 29-летнего футболиста обойдется «красно-белым» в полтора миллиона евро.

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале подтвердил эту информацию, отметив, что контракт Абены со «Спартаком» будет рассчитан на два года. При этом источник рассказал, что следующим летом «красно-белые» смогут расторгнуть контракт в случае необходимости с минимальной компенсацией.

Ближайший матч «Спартак» проведет 18 августа против «Факела». Начало игры пятого тура чемпионата России запланировано на 17:30 по мск.