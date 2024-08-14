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Зорин — об игре с «Зенитом»: «Лёгкого матча быть не может»

14 Августа 2024 • 22:47 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказался о предстоящем матче РПЛ с «Зенитом».

«Они лидеры, команда хорошего качества. Легкого матча быть не может. Но мы думали сейчас о «Крыльях», дальше «Факел». Потом только «Зенит», — приводит слова Зорина «Матч ТВ».

После четырех сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке семь очков. «Зенит» возглавляет РПЛ, набрав 12 баллов.

Встреча между командами состоится 24 августа в рамках шестого тура. В ближайшие выходные «Спартак» примет в пятом туре «Факел», а «Зенит» отправится в гости к «Химкам».  
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