Зорин — об игре с «Зенитом»: «Лёгкого матча быть не может»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин высказался о предстоящем матче РПЛ с «Зенитом».

«Они лидеры, команда хорошего качества. Легкого матча быть не может. Но мы думали сейчас о «Крыльях», дальше «Факел». Потом только «Зенит», — приводит слова Зорина «Матч ТВ».

После четырех сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке семь очков. «Зенит» возглавляет РПЛ, набрав 12 баллов.

Встреча между командами состоится 24 августа в рамках шестого тура. В ближайшие выходные «Спартак» примет в пятом туре «Факел», а «Зенит» отправится в гости к «Химкам».