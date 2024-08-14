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Впервые за 8 лет «Спартак» не пропустил в четырёх матчах подряд

14 Августа 2024 • 22:38 Комментировать
Крылья Советов
0:3
Спартак Москва

Сегодня, 14 августа «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча между командами завершилась со счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в составе «Спартаке» стали Кристофер Мартинс, Хесус Медина и Даниил Зорин.

Данный результат позволил «Спартаку» продлить свою серию без пропущенных мячей до четырех матчей. Напомним, в трех прошлых играх «красно-белые» не пропустили от «Ахмата» (0:0), «Крыльев Советов» (3:0) и «Динамо» (3:0).

Стоит сказать, что последний раз такая серия была у «Спартака» еще в 2016 году, когда командой руководил Дмитрий Аленичев. Тогда «красно-белые» обыграли «Локомотив» (2:0), «Динамо» (3:0), «Урал» (1:0) и «Ахмат» (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва

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