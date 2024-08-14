«Спартак» купил Абену — известна сумма трансфера

Центральный защитник «Ференцвароша» Минти Абена продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает Magyar Nemzet.

Как утверждает источник, 29-летний Абена переходит в «Спартак» за полтора миллиона евро. По информации источника, сегодня защитник отправился в Москву для завершения трансфера.

В нынешнем сезоне Абена появился на поле в одном матче квалификации Лиги чемпионов, в котором не отметился результативными действиями.

18 августа «Спартак» примет «Факел» в рамках пятого тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск.

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