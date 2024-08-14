«Спартак» готов выложить 11 млн евро за Глебова

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По информации Metaratings, руководство «Спартака» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу 24-летнего футболиста. Сообщается, что сумма сделки может составить примерно 11 миллионов евро.

Источник отметил, что на трансфер Глебова может повлиять возможный уход Александра Соболева в «Зенит», так как в «Спартаке» все же хотят видеть российский костяк.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в шести матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

Действующий контракт полузащитника с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.