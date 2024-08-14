Пивоваров: «Надеемся увидеть Грулёва в общей группе в сентябре»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о Вячеславе Грулёве. Ныне игрок пребывает в лазарете «бело-голубых».

«Грулев прооперирован, надеемся, что в сентябре увидим его в общей группе», - сказал Пивоваров для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером среды динамовцы обыграли дома «Динамо» махачкалинское – 2:1. Притом, сделали это в волевом стиле. Игра прошла в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Больше подробностей о завершившемся на «ВТБ Арене» поединке – в нашем ревью.